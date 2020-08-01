В Свердловской области 30656 человек пострадали от укусов клещей

18:06 | 10.08.2020

Фото: klopkan.ru

От укусов клещей в Свердловской области пострадали 30656 человек. Как рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора, это соответствует аналогичному периоду 2019 года (31106 случаев).



Больше всего пострадавших в Пышминском городском округе, Слободо-Туринском районе, Рефтинском городском округе, Байкаловском районе, Талицком городском округе, Тугулымском городском округе, Асбестовском городском округе, городском округе Дегтярск, городском округе Пелым, Артинском районе, Камышлове и Камышловском районе, Тавдинском городском округе, городе Каменск-Уральском, Волчанском городском округе, Ирбитском районах, Таборинском районах, городском округе В-Тура.



С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» в больницы доставили 139 человек, с предварительным диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» - 344 человека.



Отметим, что на сегодняшний день специалисты провели акарицидные обработки на территории 10200 га

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»