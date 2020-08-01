В Свердловской области коронавирусом заразились еще 183 человека

12:52 | 6.08.2020

Фото: yandex.ru

За минувшие сутки в Свердловской области выявили 183 новых случая коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 21 725 случаев новой коронавирусной инфекции.



Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+93), Алапаевска и Алапаевского района, Асбеста, Богдановича, Верхней Пышмы, Дегтярска, Карпинска, Красноуральска, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Горноуральского городского округа, Кушвы, Ирбита, Ирбитского муниципального образования, Каменска-Уральского, Качканара, Среднеуральска, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Режа, Серова, Слободо-Туринского муниципального района, Тугулыма и Туринска.



Состояние 112 госпитализированных оценивается как тяжелое, 110 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 64 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 443. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»