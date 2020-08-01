В Ирбите ночью горели четыре квартиры в двухэтажном жилом доме

09:38 | 6.08.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня ночью в Ирбите горели четыре квартиры на втором этаже двухэтажного жилого дома. Огонь распространился на площади 240 квадратных метров.



Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 03:06 по местному времени. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали 11 спасателей на двух спецмашинах. До прибытия огнеборцев из горящего здания эвакуировались 16 человек, в том числе девять детей.



Все работы на месте происшествия завершились в 04:55 по местному времени. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»