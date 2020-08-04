На Среднем Урале коронавирус выявили еще у 181 человека

12:54 | 5.08.2020

Фото: rossadm.ru

За минувшие сутки в Свердловской области выявили 181 новый случай коронавируса. Всего COVID-19 в области обнаружили у 21 542 человека.



Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+133), Артемовского, Ачита, Березовского, Верхней Пышмы, ЗАТО Свободный, Красноуральска, Красноуфимска, Первоуральска, Камышловского городского округа, Ирбита, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Пышминского городского округа, Режа, Серова, Тавды, Талицы, Тугулыма и Туринска.



Состояние 128 госпитализированных оценивается как тяжелое, 115 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 60 – на аппаратах ИВЛ. 487 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.



Из больниц по выздоровлению от коронавируса выписано 92 человека. Всего уральские врачи спасли уже 18 129 свердловчан.



Зарегистрировано шесть случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 300.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»