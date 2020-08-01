В Ревде 17-летний парень похитил деньги у своей бабушки

16:35 | 4.08.2020

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

В Ревде 17-летний юноша похитил 10 000 рублей у своей 69-летней бабушки. Произошёл инцидент в конце июля в квартире на улице Мира.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области, в июне юноша также похитил из квартиры телевизор, после чего сдал его в ломбард. Материальный ущерб составил 13 000 рублей.



Следственным отделом МО МВД России «Ревдинский» в отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 УК Российской Федерации (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).



В отношении парня избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»