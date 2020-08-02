На свердловской трассе в ДТП погибли два человека

Накануне вечером на 51-м километре автодороги Артемовский – Зайково Ирбитского района в ДТП погибли два человека, еще один пострадавший в реанимации. Инцидент произошел в 20:40.По предварительной информации, 62-летний водитель Skoda Rapid возвращался со своей женой из Екатеринбурга в Ирбит. По неустановленной причине он выехал на встречную полосу и допустил столкновение с Chevrolet Cruze, за рулем которого находился 34-летний екатеринбуржец. После столкновения автомобиль Chevrolet Cruze загорелся.В результате ДТП водитель Skoda Rapid и его жена погибли до приезда бригады скорой помощи. Водитель второй иномарки доставлен в ЦГБ Ирбита с открытой черепно-мозговой травмой, тупой травмой живота и множественными ушибами.Отмечается, что погибший водитель со стажем вождения 21 год ранее не привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. При осмотре автомобиля установлено, что стрелка спидометра находилась на отметке около 120. Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе следствия.