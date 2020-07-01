В горбольнице Ревды не будут принимать беременных и рожениц

17:02 | 31.07.2020

Фото: ont.by

В Ревдинской городской больнице приостановят приём беременных, рожениц и других пациенток. Причиной этому стал кадровый дефицит.



Согласно приказу, подписанному министром здравоохранения Свердловской области Андреем Карловым, главврачу Евгению Овсянникову поручено прекратить приём пациенток в акушерское и гинекологические отделения до особого распоряжения. В качестве исключения медпомощь будут оказывать беременным, роженицам и женщинам с гинекологическими заболеваниями.



В документе уточняется, что руководителям медицинских организаций в Западном управленческом округе нужно осуществить госпитализацию пациенток Ревдинского и Дегтярского городских округов.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»