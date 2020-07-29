В Свердловской области коронавирусом заразились еще 215 человек

12:32 | 30.07.2020

Фото: yandex.com

За минувшие сутки в Свердловской области выявили 215 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 20 372 случая новой коронавирусной инфекции.



Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+144), Арамильского городского округа, Богдановича, Верхней Пышмы, Дегтярска, Карпинска, Краснотурьинска, Первоуральска, Ревды, Рефтинского, Сухого Лога, Кушвы, Каменска-Уральского, Кировграда, Камышловского района, Красноуфимска, Среднеуральска, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Полевского, Режа, Серова, Талицкого и Тавдинского городских округов.



Состояние 150 госпитализированных оценивается как тяжелое, 132 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 75 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 746. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»