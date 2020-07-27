На Среднем Урале остается один муниципалитет, где нет случаев COVID-19

Свыше 200 зараженных коронавирусом зафиксировано уже в 10 муниципалитетах Свердловской области. Общее число заболевших – 19 725. Роспотребнадзор составил карту распространения COVID-19 по данным на 27 июля.Больше всего зараженных (12 426) зафиксировано в Екатеринбурге. Затем в антирейтинге идет Нижний Тагил (1089), Первоуральск (516), Верхняя Пышма (489), Березовский (374), Ревда (271), Каменск-Уральский и Каменский район (242), Реж и Режевской район (232), Нижнесергинский район (230) и Невьянск (219). В остальных муниципалитетах менее 200 заболевших коронавирусом.В Пелыме зафиксирован лишь один зараженный. Также на данный момент ни одного случая COVID-19 нет зарегистрировано в населенном пункте Таборы.