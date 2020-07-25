В Свердловской области ещё 241 человек заболел коронавирусом

12:35 | 26.07.2020

Фото: rospotrebnadzor.ru

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали ещё 241 случай заражения коронавирусом. Всего COVID-19 в регионе обнаружен у 19473 человек.



Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+107), Алапаевска, Асбеста, Арамильского городского округа, Белоярского, Богдановича, Верхней Салды, Верхнего Тагила, Нижнего Тагила, Верхней Пышмы, Пышминского городского округа, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Первоуральска, Ревды, Рефтинского, Староуткинска, Горноуральского городского округа, Кушвы, Каменска-Уральского, Кировграда, Среднеуральска, Верхней Синячихи, Невьянска, Нижнесергинского района, Полевского, Режа, Серова, Слободо-Туринского района, Тавдинского и Сосьвинского, Талицкого и Туринского городских округов.



Состояние 166 госпитализированных оценивается как тяжелое. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 700. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.



Выписан 126 человек. Всего вылечились 14358 пациентов.



Зарегистрировано пять случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 236.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»