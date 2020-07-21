В Свердловской области коронавирусом заразились еще 234 человек

12:30 | 22.07.2020

Фото: koronavirus.center

За минувшие сутки в Свердловской области выявили 234 новых случая коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 18 484 случая новой коронавирусной инфекции.



Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+143), Арамильского и Артинского городских округов, Асбеста, Белоярского, Березовского, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Дегтярска, Красноуральска, Первоуральска, Сухого Лога, Горноуральского городского округа, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского, Кировграда, Кушвы, Среднеуральска, Красноуфимского района, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Полевского, Серова, Слободо-Туринского района, Сосьвинского и Сысертского городских округов.



Состояние 177 госпитализированных оценивается как тяжелое, 151 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 65 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 887. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.



Выписано 425 человек – общее число выписанных достигло 12921.



Зарегистрировано 5 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 210.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»