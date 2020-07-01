БК «Урал» пропустит сезон из-за нехватки денег

19:05 | 20.07.2020

Фото: БК «Урал»

Баскетбольный клуб «Урал» пропустит следующий сезон из-за нехватки финансирования. По словам председателя попечительского совета клуба Владимира Власова, из-за коронавируса министерство спорта Свердловской области не выделило средств на выступления в чемпионате Суперлиги-1.



Команда пообещала болельщикам, что через год будет выступать вновь.



«Мы уходим на паузу на один сезон и сделаем всё, чтобы снова увидеться с болельщиками в ДИВСе», — сказал Власов.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»