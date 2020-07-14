Еще 153 екатеринбуржца заразились коронавирусом

13:01 | 15.07.2020

Фото: rossadm.ru

В Екатеринбурге еще у 153 человек подтвердили коронавирус. Всего за сутки в Свердловской области COVID-19 выявлен у 263 человек.



Кроме жителей уральской столицы коронавирус также подтвердили у жителей Алапаевска и Алапаевского района, Артемовского, Асбеста, Березовского, Богдановича, Верхней Салды, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Дегтярска, ЗАТО Свободный, Краснотурьинска, Красноуфимска, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Староуткинска, Сухого Лога, Ивделя, Ирбита, Каменска-Уральского, Камышлова, Кировграда, Кушвы, Нижних Серег, Нижнего Тагила, Полевского, Североуральска, Слободо-Туринского района, Сосьвинского, Сысертского, Тавдинского, Туринского и Шалинского городских округов.



Состояние 195 госпитализированных оценивается как тяжелое, 168 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 83 – на аппаратах ИВЛ. 871 пациент находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.



Зарегистрировано еще три смерти от коронавируса. Всего с начала эпидемии в Свердловской области скончались 175 человек с COVID-19.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»