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21:35 | 14.07.2020

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Свердловской области 18-летний водитель без прав устроил ДТП

18-летняя девушка без водительского удостоверения устроила ДТП на 116 км дороги Серов – Сосьва – Гари. Обстоятельства аварии устанавливает Госавтоинспекция.

Девушка ехала на «ВАЗ – 21102» вместе с мужчинами 25 и 24 лет и не справилась с управлением. Автомобиль съехал с проезжей части и опрокинулся. Водителю диагностировали черепно-мозговую травму. Пассажиры в ходе аварии не пострадали.

«Сотрудниками ГИБДД установлено, что водительское удостоверение у девушки отсутствует. Ранее она его не получала. К административной ответственности за нарушение правил дорожного движения также не привлекалась. В отношении водителя составлен административный материал по ч.1 ст.12.7 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. При госпитализации произведён биологический забор крови для установления состояния опьянения водителя», - сказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Сейчас по факту произошедшего ведется административное расследование. Автомобиль помещен на штрафстоянку.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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