В Екатеринбурге коронавирусом заразились еще 137 человек

12:55 | 13.07.2020

Фото: rossadm.ru

В столице Урала еще у 137 человек подтвердили коронавирус. Всего за сутки в Свердловской области COVID-19 выявлен у 218 человек.



Кроме жителей Екатеринбурга коронавирус также подтвердили у жителей Алапаевска, Артемовского и Ачитского городских округов, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхотурья, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Каменска-Уральского и Каменского района, Кировграда, Ирбитского района, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Североуральска, Серова и Туринского городского округа.



Состояние 202 госпитализированного оценивается как тяжелое, 169 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 79 – на аппаратах ИВЛ. 985 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.



Зарегистрировано еще шесть смертей от коронавируса. Всего с начала эпидемии в Свердловской области скончались 163 человека с COVID-19.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»