Новости дня
12:36 | 11.07.2020
Фото: dinskaya.bezformata.com
В Свердловской области коронавирусом заразились еще 280 человек
Диагноз был лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+186), Алапаевска, Асбеста, Арамильского городского округа, Байкаловского, Белоярского, Бисертского городских округов, Верхней Салды, Верх-Нейвинского, Верхней Пышмы, Верхотурья, Дегтярска, ЗАТО Свободный, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Первоуральска, Ревды, Староуткинска, Горноуральского городского округа, Ивделя, Каменска-Уральского, Кировграда, Среднеуральска, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Новой Ляли, Полевского, Режевского, Североуральского, Серовского городских округов, Слободо-Туринского района, Сосьвинского, Тавдинского и Талицкого городских округов.
Сохранение высокого уровня заболеваемости в статистике вызвано, в том числе очагом в Первоуральске, где вирус обнаружили у сотрудников одного из предприятий.
«Не все собственники предприятий, к сожалению, ответственно относятся к обстановке и своим обязанностям по защите здоровья персонала. На предприятии «Уралгофротара» это привело к вспышке заболеваемости. Причем руководство оказывало противодействие Роспотребнадзору в проведении проверки, и только с помощью прокуратуры и органов внутренних дел им удалось начать проверки в общежитии предприятия и на самой производственной площадке. Уже предварительно выявленные нарушения, по данным санитарных врачей, говорят о грубейших нарушениях и позволяют ставить вопрос о приостановке работы этого предприятия. Но абсолютно точно эффект от такой безответственности мы будем какое-то время наблюдать в ежедневных сводках», – сказал заместитель руководителя оперативного штаба Павел Креков.
Состояние 191 госпитализированного оценивается как тяжелое, 168 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 77 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 761. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
Выписано 306 человек. Всего уральские врачи вылечили 9828 пациентов. Отметим, что в последние дни число выписанных все чаще сопоставимо или превышает количество свердловчан, у которых был выявлен вирус.
Зарегистрировано два случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 156.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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