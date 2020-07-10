В Свердловской области коронавирусом заразились еще 280 человек

12:36 | 11.07.2020

Фото: dinskaya.bezformata.com

За минувшие сутки в Свердловской области выявили 280 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 15 623 случая новой коронавирусной инфекции.



Диагноз был лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+186), Алапаевска, Асбеста, Арамильского городского округа, Байкаловского, Белоярского, Бисертского городских округов, Верхней Салды, Верх-Нейвинского, Верхней Пышмы, Верхотурья, Дегтярска, ЗАТО Свободный, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Первоуральска, Ревды, Староуткинска, Горноуральского городского округа, Ивделя, Каменска-Уральского, Кировграда, Среднеуральска, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Новой Ляли, Полевского, Режевского, Североуральского, Серовского городских округов, Слободо-Туринского района, Сосьвинского, Тавдинского и Талицкого городских округов.



Сохранение высокого уровня заболеваемости в статистике вызвано, в том числе очагом в Первоуральске, где вирус обнаружили у сотрудников одного из предприятий.



«Не все собственники предприятий, к сожалению, ответственно относятся к обстановке и своим обязанностям по защите здоровья персонала. На предприятии «Уралгофротара» это привело к вспышке заболеваемости. Причем руководство оказывало противодействие Роспотребнадзору в проведении проверки, и только с помощью прокуратуры и органов внутренних дел им удалось начать проверки в общежитии предприятия и на самой производственной площадке. Уже предварительно выявленные нарушения, по данным санитарных врачей, говорят о грубейших нарушениях и позволяют ставить вопрос о приостановке работы этого предприятия. Но абсолютно точно эффект от такой безответственности мы будем какое-то время наблюдать в ежедневных сводках», – сказал заместитель руководителя оперативного штаба Павел Креков.



Состояние 191 госпитализированного оценивается как тяжелое, 168 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 77 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 761. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.



Выписано 306 человек. Всего уральские врачи вылечили 9828 пациентов. Отметим, что в последние дни число выписанных все чаще сопоставимо или превышает количество свердловчан, у которых был выявлен вирус.



Зарегистрировано два случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 156.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»