Еще 275 свердловчан заразились коронавирусом

13:03 | 10.07.2020

Фото: alaniatv.ru

За сутки на Среднем Урале коронавирусом заразились еще 275 человек. Всего в регионе зафиксировано 15 343 случая COVID-19.



Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+159), Алапаевска и Алапаевского района, Артемовского, Ачитского городских округов, Асбеста, Белоярского, Бисерти, Верхней Салды, Верхнего Дуброво, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхотурья, Карпинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Первоуральска, Ревды, Горноуральского городского округа, Ивделя, Каменска-Уральского, Камышлова, Качканара, Кировграда, Ирбита, поселка Малышева, Нижних Серег, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Полевского, Режевского, Североуральского, Сысертского, Талицкого, Туринского и Шалинского городских округов.



Состояние 181 госпитализированного оценивается как тяжелое, 159 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 75 – на аппаратах ИВЛ. 790 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.



Из больниц по выздоровлению от вируса выписано еще 279 человек. Таким образом, уральские врачи вылечили уже 9 522 пациентов с подтвержденным диагнозом.



Также за сутки зарегистрировали десять смертей от коронавируса. Всего с начала эпидемии в Свердловской области скончался 154 с COVID-19.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»