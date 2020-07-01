В Свердловской области коронавирусом заразились еще 263 человека

12:31 | 8.07.2020

Фото: gtrk-kostroma.ru

За минувшие сутки в Свердловской области выявили 263 новых случая коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 14 792 случая новой коронавирусной инфекции.



Диагноз был лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+120), Алапаевского района, Артемовского, Артинского, Асбестовского, Ачитского городских округов, Белоярского, Березовского, Бисерти, Верхней Салды, Волчанска, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Дегтярска, ЗАТО Свободный, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Первоуральска, Ревды, Горноуральского городского округа, Ивделя, Качканара, Кировграда, Кушвы, Среднеуральска, Ирбита, Камышловского района, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Полевского, Режа, Туринского и Шалинского городских округов.



Состояние 166 госпитализированных оценивается как тяжелое, 135 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 58 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 806. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.



Выписано 282 человека. Всего уральские врачи вылечили 9008 пациентов.



Зарегистрировано три случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 141.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»