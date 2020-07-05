270 свердловчан заразились коронавирусом за сутки

12:35 | 6.07.2020

Фото: РИА Новости

За последние сутки в Свердловской области зарегистрировали 270 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 в области обнаружили у 14303 человек.



Диагноз был лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+175), Алапаевске и Алапаевского района, Артинского, Артемовского, Арамилтского городских округов, Асбеста, Белоярского, Березовского, Нижнего Тагила, Верхнего Тагила, Верхней Туры, Верхотурья, Краснотурьинска, Первоуральска, Горноуральского городского округа, Кушвы, Каменска-Уральского, Качканара, Кировграда, Красноуфимска, Ирбита, Невьянска, Нижнесергинского района, Полевского, Пышминского городского округа, Режа, Слободо-Туринского района, Талицкого и Туринского городских округов.



Состояние 159 госпитализированных оценивается как тяжелое. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 745. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.



Выписано 100 человек. Всего уральские врачи вылечили 8442 пациента.



Зарегистрировано 7 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 131.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»