Коронавирусом заразились еще 227 свердловчан

12:37 | 3.07.2020

Фото: toptver.ru

В Свердловской области коронавирус выявили еще у 227 человек. Всего в регионе зафиксировано 13499 случаев COVID-19.



Диагноз подтвержден у жителей Екатеринбурга (+161), Арамильского городского округа, Асбеста, Березовского, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Карпинска, Краснотурьинска, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Кушвы, Кировграда, Среднеуральска, Камышловского района, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Серова, Сысертского, Тавдинского и Талицкого городских округов.



Состояние 141 госпитализированного оценивается как тяжелое, 110 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 53 – на аппаратах ИВЛ. 592 пациента, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, находятся в состоянии средней тяжести, остальные пациенты – в удовлетворительном состоянии.



Из больниц по выздоровлению от коронавируса выписали еще 199 пациентов. Всего уральские врачи вылечили уже 7936 пациентов.



За сутки зафиксировали семь случаев смерти больных COVID-19. За время эпидемии в Свердловской области от коронавируса умерли 114 человек.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»