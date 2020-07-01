В Свердловской области коронавирусом заразились еще 224 человека

12:31 | 2.07.2020

Фото: twitter.com

За минувшие сутки в Свердловской области выявили 224 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 13 272 случая новой коронавирусной инфекции.



Диагноз был лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+92), Арамильского, Артемовского, Ачитского городских округов, Белоярского, Березовского, Бисерти, Кушвы, Верхнего Тагила, Нижнего Тагила, Верхней Туры, Верхотурья, Дегтярска, ЗАТО Свободный, Краснотурьинска, Красноуфимска, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Горноуральского городского округа, Камышлова, Кировграда, Верхней Синячихи, Невьянска, Нижнесергинского района, Пышминского городского округа, Режа, Серова, Сосьвинского и Туринского городских округов.



Состояние 148 госпитализированных оценивается как тяжелое, 116 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 56 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 695. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.



Выписано 123 человека. Всего уральские врачи вылечили 7737 пациентов.



Зарегистрировано шесть случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 107.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»