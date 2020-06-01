Новости дня
16:44 | 30.06.2020
Фото: atomic-energy.ru
На предприятии «Росатома» в Новоуральске вспышка COVID-19
Как сообщили изданию Znak.com в пресс-службе компании, первый заболевший зафиксирован еще в начале июня.
После этого на предприятии были приняты просто беспрецедентные меры безопасности. Кроме того, что на предприятии ведется постоянный контроль использования работниками защитных средств (масок и перчаток) и наличия в достаточном количестве дезинфицирующих средств, на предприятии ежедневно осуществляется температурный контроль и еженедельно проводится тестирование всех сотрудников на Covid-19. Стоит отметить, что все случаи выявления новой коронавирусной инфекции оперативно локализуются, с привлечением сотрудников Межрегионального управления Федерального медико-биологического агентства России.
Тем не менее, не смотря на все профилактические меры, принимаемые на предприятии, вспышка заболевания произошла. По мнению руководства предприятия, реальный риск заражения работников комбината сохраняется в быту, в нерабочее время.
«К сожалению, с учетом увеличивающего количества заболеваний в Новоуральском городском округе (уже более 400 случаев) предпринятые АО „УЭХК“ усиленные меры безопасности не смогли в полном объеме предотвратить распространение вируса среди работников комбината. На предприятии ежедневно осуществляется температурный контроль и еженедельно проводится тестирование. Но в подавляющем большинстве случаев болезнь проходит бессимптомно, это усложняет процесс недопущения передачи вируса, и поэтому на одной из промплощадок комбината количество инфицированных увеличилось до 30 человек. Сегодня сохраняется реальный риск заражения работников в быту, после работы», — рассказали представители компании.
Напомним, что за прошедшие сутки на Среднем Урале выявили еще 276 случаев коронавирусной инфекции. Всего в регионе лабораторно подтвердили COVID-19 у 12 792 человек.
Состояние 138 человек, находящихся на лечении в медицинских учреждениях области, оценивается как тяжелое, 112 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 57 – на аппаратах ИВЛ. 627 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные – удовлетворительном.
Из больниц по выздоровлению выписано еще 150 человек с COVID-19. Всего уральские врачи вылечили уже 7459 пациентов.
Зарегистрировано еще два случая смерти пациентов с коронавирусом. Всего от инфекции умерли уже 95 свердловчан.
© «Вечерние ведомости»
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