В Ревде сгорел отечественный автомобиль

17:29 | 22.06.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня в Ревде сгорел автомобиль «ВАЗ 2115». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.



Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 14:54 по местному времени. На вызов выехали пять спасателей на двух спецмашинах.



Все работы на месте происшествия завершились в считанные минуты. Причины возгорания выясняются.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»