В Свердловской области лишь в окрестностях села Таборы не обнаружен COVID-19

10:35 | 21.06.2020

Фото: управление Роспотребнадзора по Свердловской области

Роспотребнадзор обновил карту распространения новой коронавирусной инфекции по территории Свердловской области. COVID-19 не обнаружен лишь в окрестностях села Таборы.



Число заражённых в Екатеринбурге достигло 7138. В Нижнем Тагиле – 441. В Верхней Пышме – 307. В Берёзовском – 249. В Первоуральске – 211. В Каменске-Уральском больны коронавирусом 153 человека, в Каменском районе – 153, Невьянске – 129, Полевском – 114 и Ревде – 103.



Наименьшее число заряжённых в Слободо-Туринском районе и Пелым – по одному. В посёлках Гари и Волчанск заболели по два человека. В Байкалово и Свободном – по три. В четырёх муниципалитетах коронавирусом заболели по четыре человека - в Верхней Туре, Верхнем Тагиле, Ивделе и ПГТ Малышева.



Напомним, по данным на 20 июня, за сутки в Свердловской области выявили 224 новых случая коронавируса. Всего в регионе зарегистрирован 10725 случаев новой коронавирусной инфекции.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»