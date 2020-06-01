На Урале появилась станция дробления крупногабаритных ТКО

16:00 | 19.06.2020

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

На Первоуральском мусоросортировочном заводе появилась станция дробления крупногабаритных отходов, благодаря которому будут существенно уменьшены объемы захоронения крупного мусора и снижена нагрузка на мусорный полигон.



Как рассказали в департаменте информполитики Свердловской области, за сутки станция перерабатывает 120 тонн мусора, отходы перерабатываются до размеров фракции 10-15 сантиметров.

«Дробилка перемалывает абсолютно всё: мебель, доски, пластмассу, и даже металл. Это поможет сохранить ресурс полигона и главное – повысить его пожарную безопасность. В ближайшее время станция будет усовершенствована. На ней планируют установить магнитный сепаратор, который в перспективе позволит отсеивать из крупногабаритного мусора все металлические фракции», – сказал руководитель регионального оператора – исполнительный директор ООО «ТБО Экосервис» Радик Хисамутдинов.



Отметим, что станция будет заниматься переработкой ТКО с территорий Первоуральского городского округа, Ревды, Дегтярска и Шалинского района.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»