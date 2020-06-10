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10:29 | 11.06.2020

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

На Урале разбился молодой отец

Накануне поздно вечером на 77 км дороги Верхняя Синячиха – Ирбит произошло смертельное ДТП с участием «ВАЗ-21120».

За рулём автомобиля находился 47-летний мужчина. Он был в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и съехал с дороги, после чего машина опрокинулась.

В результате аварии погиб пассажир. Водитель рассказал сотрудникам ГИБДД, что вместе с погибшим отмечали рождение его сына. Мужчины выпивали, а потом решили отправиться в соседнее село, однако доехать до него не смогли.

Мужчины – жители села Ницинское (Ирбитский район). Ранее водитель уже пять раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. В момент аварии они оба не были пристёгнуты ремнями безопасности.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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