На Урале разбился молодой отец

10:29 | 11.06.2020

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Накануне поздно вечером на 77 км дороги Верхняя Синячиха – Ирбит произошло смертельное ДТП с участием «ВАЗ-21120».



За рулём автомобиля находился 47-летний мужчина. Он был в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и съехал с дороги, после чего машина опрокинулась.



В результате аварии погиб пассажир. Водитель рассказал сотрудникам ГИБДД, что вместе с погибшим отмечали рождение его сына. Мужчины выпивали, а потом решили отправиться в соседнее село, однако доехать до него не смогли.



Мужчины – жители села Ницинское (Ирбитский район). Ранее водитель уже пять раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. В момент аварии они оба не были пристёгнуты ремнями безопасности.



В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»