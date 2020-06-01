Более 23 тысяч свердловчан пострадали от укусов клещей

18:24 | 10.06.2020

Фото: kc-kurzhaar.ru

В Свердловской области 23735 человек пострадали от присасывания клещей, что на 19% выше аналогичного периода прошлого года, об этом рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора.



Наибольшее количество случаев выявили в Пышминском городском округе, Слободо-Туринском районе, Тугулыме, Талице, Асбесте, Рефтинском, Дегтярске, Камышлове и Камышловском районе, Байкаловском районе, Каменске-Уральском, Тавде, Ирбитском районе.



Предварительно диагноз «клещевой вирусный энцефалит» поставлен 71 человеку, а «клещевой иксодовый боррелиоз» 148 пострадавшим от укусов клещей.



Отметим, что на сегодняшний день специалисты обработали 7267 га территории из запланированных 12200 га.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»