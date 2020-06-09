На Урале произошло смертельное ДТП

10:02 | 10.06.2020

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Накануне, 9 июня, на 86-м километре трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган произошла авария, в результате которой два человека погибли, и трое, в том числе ребёнок, получили травмы.



По предварительной информации, 23-летний водитель «ВАЗ-21123» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Hyundai Creta, за рулём которого находился 56-летний мужчина.



В результате аварии водитель и пассажирка ВАЗ погибли на месте происшествия. В иномарке находились 11-летний мальчик, водитель и 57-летняя пассажирка. Все они пострадали. Ребёнок получил тяжёлую травму головы.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»