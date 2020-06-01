В Ирбите мужчина обвиняется в убийстве сожительницы

Следственный отдел по Ирбиту СКР по Свердловской области завершил расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 50-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).Как рассказали в пресс-службе регионального СКР, инцидент произошел 23 марта. Обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанес своей 58-летней сожительницы множественные ножевые ранения. Женщина от полученных травм скончалась на месте. Убедившись, что потерпевшая мертва, обвиняемый обратился к соседям, чтобы те вызвали скорую помощь, так как «его сожительница не подает признаков жизни».Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых: «Изначально подозреваемый утверждал, что он якобы не причастен к этой криминальной истории. Но достаточно быстро он осознал, что противодействовать объективному расследованию - себе дороже, и дал признательные показания. Орудие преступления — сломанный подозреваемым кухонный нож — было обнаружено и изъято».Сотрудники правоохранительных органов установили детали произошедшего, закрепили доказательственную базу, провели ряд экспертиз. В результате уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция за злодеяние предусматривает от шести до 15 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.