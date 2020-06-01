Озеро Шарташ в Екатеринбурге признали пригодным для купания

13:59 | 8.06.2020

Фото: Алексей Колчин / ЕАН

Роспотребнадзор признал восточный берег озера Шарташ в Екатеринбурге пригодным для купания. Об этом на пресс-конференции заявил главный специалист отдела надзора по коммунальной гигиене Иван Вагнер.



В Свердловской области выдали всего два разрешительных документа. Пригодным для купания объект также назвали озеро Щучье в Тавде. Как сообщил Иван Вагнер, по результатам исследований, проводившихся в этом году, качество воды на этих объектах соответствует санитарным нормам.



Также положительные заключения выдали еще 12 свердловским пляжам. Там разрешили отдых и занятия спортом, но не купание.



Начальник отдела безопасности людей на водных объектах свердловского ГУ МЧС Ирина Каменных добавила, что пляжи, где разрешено купаться, перед открытием должны оборудовать в соответствии с правилами безопасности. Так, дно должно быть обследовано водолазами, зону купания необходимо оградить буйками, а на берегу должны дежурить спасатели. Также должна быть организована связь с медиками и работниками экстренных служб. Помимо этого, необходимо установить туалеты и раздевалки.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»