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13:59 | 8.06.2020
Фото: Алексей Колчин / ЕАН
Озеро Шарташ в Екатеринбурге признали пригодным для купания
В Свердловской области выдали всего два разрешительных документа. Пригодным для купания объект также назвали озеро Щучье в Тавде. Как сообщил Иван Вагнер, по результатам исследований, проводившихся в этом году, качество воды на этих объектах соответствует санитарным нормам.
Также положительные заключения выдали еще 12 свердловским пляжам. Там разрешили отдых и занятия спортом, но не купание.
Начальник отдела безопасности людей на водных объектах свердловского ГУ МЧС Ирина Каменных добавила, что пляжи, где разрешено купаться, перед открытием должны оборудовать в соответствии с правилами безопасности. Так, дно должно быть обследовано водолазами, зону купания необходимо оградить буйками, а на берегу должны дежурить спасатели. Также должна быть организована связь с медиками и работниками экстренных служб. Помимо этого, необходимо установить туалеты и раздевалки.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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