Новости дня
12:37 | 8.06.2020
Фото: 2.wi-fi.ru
На Среднем Урале коронавирус выявили еще у 249 человек
Лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» подтвердила наличие коронавирусной инфекции у жителей Екатеринбурга (+203), Белоярского городского округа, Березовского, Лесного, Ирбита, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова, Качканара, Среднеуральска, Невьянска, Нижнего Тагила, Первоуральска, Ревды, Серова, Талицкого и Шалинского городских округов.
Состояние 85 госпитализированных оценивается как тяжелое. 75 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 33 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 651. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
Из больниц по выздоровлению выписано ещё 34 человека. Всего свердловские врачи вылечили 3273 пациентов.
Также зарегистрировано еще два случая смерти больных коронавирусом. Общее число летальных исходов достигло 43.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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