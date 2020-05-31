В Свердловской области выявлено еще 283 случая коронавируса

12:35 | 1.06.2020

Фото: coronavirus-monitor.ru

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 283 новых случая заражения коронавирусом. Всего Covid-19 в регионе обнаружен у 5732 человек.



Лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» наличие вируса подтверждено у жителей Екатеринбурга (+201), Арамильского и Белоярского городских округов, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Богдановича, Лесного, Ревды, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Каменска-Уральского и Каменского района, Кировграда, Краснотурьинска, Кушвы, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Первоуральска, Среднеуральска, Сысертского и Талицкого городских округов.



Состояние 58 госпитализированных оценивается как тяжелое, 57 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 30 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 259. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии.



Выписано еще 164 человек. Всего уральские врачи вылечили 2337 пациентов.



Зарегистрирован два случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 29.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»