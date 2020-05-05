На Среднем Урале от коронавируса скончались три пациента

12:55 | 6.05.2020

Фото: vk.com

Специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» новая коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у жителей Екатеринбурга, Сысерти, Первоуральска, Режевского городского округа, Артемовского, Красноуфимска, Рефтинского, Верхней Пышмы, Тавды, Камышлова, Байкаловского района, Ирбита и Арамили.



Напомним, всего на Среднем Урале зафиксировано 1353 случая коронавируса.



Состояние 22 госпитализированных с коронавирусом оценивается как тяжелое, 61 пациента – как средней степени тяжести, остальных – как удовлетворительное.



За минувшие сутки выписано 30 пациентов. Всего уральские врачи вылечили уже 212 человек.



Подтверждены два новых случая смерти больных, зараженных коронавирусом. За весь период на Урале от коронавируса скончались три пациента.



Добавим, за последние сутки в России выявлено 10 559 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Число зараженных в стране достигло 165 929.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»