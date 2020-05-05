Новости дня
12:55 | 6.05.2020
Фото: vk.com
На Среднем Урале от коронавируса скончались три пациента
Напомним, всего на Среднем Урале зафиксировано 1353 случая коронавируса.
Состояние 22 госпитализированных с коронавирусом оценивается как тяжелое, 61 пациента – как средней степени тяжести, остальных – как удовлетворительное.
За минувшие сутки выписано 30 пациентов. Всего уральские врачи вылечили уже 212 человек.
Подтверждены два новых случая смерти больных, зараженных коронавирусом. За весь период на Урале от коронавируса скончались три пациента.
Добавим, за последние сутки в России выявлено 10 559 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Число зараженных в стране достигло 165 929.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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