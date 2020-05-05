 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Новости дня


Главная

12:55 | 6.05.2020

Фото: vk.com

На Среднем Урале от коронавируса скончались три пациента

Специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» новая коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у жителей Екатеринбурга, Сысерти, Первоуральска, Режевского городского округа, Артемовского, Красноуфимска, Рефтинского, Верхней Пышмы, Тавды, Камышлова, Байкаловского района, Ирбита и Арамили.

Напомним, всего на Среднем Урале зафиксировано 1353 случая коронавируса.

Состояние 22 госпитализированных с коронавирусом оценивается как тяжелое, 61 пациента – как средней степени тяжести, остальных – как удовлетворительное.

За минувшие сутки выписано 30 пациентов. Всего уральские врачи вылечили уже 212 человек.

Подтверждены два новых случая смерти больных, зараженных коронавирусом. За весь период на Урале от коронавируса скончались три пациента.

Добавим, за последние сутки в России выявлено 10 559 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Число зараженных в стране достигло 165 929.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

15:07 | 6.05.2020
В Екатеринбурге предстанет перед судом мошенник, провернувший аферу на 2,5 млрд рублей

14:56 | 6.05.2020
На Среднем Урале директора предприятия, на котором погиб сотрудник, оштрафовали на 120 тысяч рублей

14:56 | 6.05.2020
В Перми возобновлен ремонт на участке улицы Революции от Компроса до Куйбышева

14:47 | 6.05.2020
Предприниматели Прикамья, пострадавшие от коронавируса, могут получить государственную субсидию

14:37 | 6.05.2020
В Екатеринбурге 13 спасателей тушили ГАЗель

14:28 | 6.05.2020
В Екатеринбурге ищут подрядчика, который отремонтирует спортивные площадки за 48 млн рублей

14:01 | 6.05.2020
В Екатеринбурге завершился отопительный сезон

13:41 | 6.05.2020
Жители Екатеринбурга открыли пляжный сезон вопреки Указу властей

13:26 | 6.05.2020
На Среднем Урале сгорел до тла еще один автомобиль

13:17 | 6.05.2020
АО «Уралэлектромедь» повысило эффективность переработки цветного лома

12:59 | 6.05.2020
В Пермском крае начал работать электронный сервис поддержки медиков, работающих с COVID-19

12:55 | 6.05.2020
На Среднем Урале от коронавируса скончались три пациента

12:51 | 6.05.2020
Половина новых случаев коронавируса в Прикамье – без симптомов

12:47 | 6.05.2020
В Перми обновят 120 тысяч квадратных метров дорожной разметки

12:45 | 6.05.2020
В Свердловской области зафиксировано 76 новых случаев коронавируса

12:41 | 6.05.2020
В Прикамье выявлено 25 случаев COVID-19

12:36 | 6.05.2020
В России выявлено 10 559 новых случаев COVID-19

12:29 | 6.05.2020
Жители Прикамья вернутся с вахты на якутском месторождении до конца этой недели

12:24 | 6.05.2020
Жителю Среднеуральска грозит 15 лет колонии за попытку ограбления ювелирного магазина

12:23 | 6.05.2020
Неделя в Перми будет по-летнему теплой

12:19 | 6.05.2020
Свердловские волонтеры всероссийской акции #Мывместе поздравили ветеранов ВОВ с Днем Победы

11:59 | 6.05.2020
За выходную неделю на Урале продезинфицировано более 16 миллионов квадратных метров жилфонда

11:50 | 6.05.2020
Генпрокуратура признала фейком новость об искусственном создании коронавируса

11:42 | 6.05.2020
Прокуратура заинтересовалась травмирование работников на шахте «Кальинская» в Североуральске

11:19 | 6.05.2020
В Екатеринбурге телефонные мошенники похитили у россиян около 100 тысяч рублей

10:51 | 6.05.2020
Свердловские чиновники выехали в рейды по контролю за соблюдением масочного режима в регионе

10:28 | 6.05.2020
В Свердловской области могут ужесточить режим самоизоляции

10:12 | 6.05.2020
В Свердловской области произошло ДТП с участием фургона, легковушки и ее владельца

09:55 | 6.05.2020
На Урале на коронавирус проверят всех продавцов, кондукторов и парикмахеров

09:44 | 6.05.2020
В Екатеринбурге пропал без вести хромой пенсионер

09:20 | 6.05.2020
Отель в Екатеринбурге стал обсерватором для прибывших туристов

09:11 | 6.05.2020
В Березовском сгорела дорогая иномарка

05.05.2020

23:26 | 5.05.2020
В Свердловской области произошло ДТП с участием грузовика

20:24 | 5.05.2020
Семь человек с коронавирусом умерли в Екатеринбурге

комментариев: 5

20:02 | 5.05.2020
За сутки врачи Свердловской области провели 5764 исследования на COVID-19

19:05 | 5.05.2020
Больницы Свердловской области загружены на 57% из-за COVID-19

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Май      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


 