Ирина Сорокина вернется в «Уралочку»

14:49 | 5.05.2020

Фото: obltv.ru

Волейболистка Ирина Сорокина возвращается в Екатеринбург, об этом сообщает пресс-служба команды «Уралочка-НТМК».



Прошлый сезон Ирина провела в «Приморочке» во Владивостоке. Сорокина рассказала, что сезон не совсем совпал с её ожиданиями.



Отметим, что волейболистка выступала за «Уралочку» с 2012 по 2019 годы. После этого её арендовали в команду из лиги А. Ирина Сорокина является чемпионкой российской Молодежной лиги (2013, 2014, 2015, 2016) и бронзовым призёром чемпионата России (2019).

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»