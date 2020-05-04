Новости дня
14:49 | 5.05.2020
Фото: obltv.ru
Ирина Сорокина вернется в «Уралочку»
Прошлый сезон Ирина провела в «Приморочке» во Владивостоке. Сорокина рассказала, что сезон не совсем совпал с её ожиданиями.
Отметим, что волейболистка выступала за «Уралочку» с 2012 по 2019 годы. После этого её арендовали в команду из лиги А. Ирина Сорокина является чемпионкой российской Молодежной лиги (2013, 2014, 2015, 2016) и бронзовым призёром чемпионата России (2019).
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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