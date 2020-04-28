На Среднем Урале подтвердили еще 90 случаев коронавируса

12:49 | 29.04.2020

Фото: pan.bg

В Свердловской области за минувшие сутки лабораторно подтвердили 90 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших на сегодняшний день составляет 629 человек.



Специалисты лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» зафиксировали наличие вируса у жителей Екатеринбурга, Арамили, Артемовского, Каменска-Уральского и Каменского района, Краснотурьинска, Красноуфимска, Нижнего Тагила, Первоуральска, Полевского, Ревды, Камышлова, поселка Еланский. Среди заболевших – семь жителей других регионов России.



Врачи оценивают состояние 23 пациентов с коронавирусом как тяжелое, 45 – как средней тяжести, остальные находятся в удовлетворительном состоянии.



За прошедшие сутки из больницы выписали еще 7 человек. Так, за время эпидемии свердловские врачи вылечили уже 115 человек.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»