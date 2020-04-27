В Ирбите прокуратура защитила пенсионные права женщины

12:22 | 28.04.2020

Фото: ТАСС

Ирбитская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы о нарушении ее пенсионных прав.



Установлено, что в ноябре 2019 года женщине было отказано в установлении досрочной пенсии по старости в связи с отсутствием требуемого стажа работы в сфере дошкольного образования. Причиной стал отказ пенсионного органа включить в период работы стаж женщины на должности музыкального руководителя более 13 лет.



Пенсионный орган, в основном, ссылался на отсутствия формального статуса юридического лица у детского сада и неправильное наименование детского сада в пореформенный период 1990-х годов.



Прокуратура направила исковое заявление к Управлению Пенсионного фонда РФ в Ирбите о признании незаконным отказа, а также принятии в зачет в стаж. Ирбитский районный суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме. Решение суда в законную силу не вступило. После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.



Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»