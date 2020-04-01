В Ирбите освобождаются от паводковых вод придомовые территории

15:09 | 23.04.2020

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Восемь придомовых территорий в Ирбите уже освободились от паводковых вод. Об этом сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.



За прошедшие сутки уровень воды в реке Нице понизился на семь сантиметров. Прогнозируется, что в ближайшие сутки уровень воды понизится еще на 1-3 сантиметра. На сегодняшний день подтопленными остаются 25 дворов и 38 огородов.



В Ирбите продолжают дежурить спасатели и волонтеры, которые оказывают адресную помощь населению и при необходимости перевозят людей через подтопленную территорию на моторной лодке.



Кроме того, от паводковых вод освободился и низководный мост у деревни Юдина Ирбитского МО. Сейчас в регионе подтопленными остаются девять низководных мостов, ещё два моста разобрали на период половодья.



Напомним, что сейчас временно ограничено прямое автотранспортное и пешеходное сообщение с 26-ю населенными пунктами. Жизнеобеспечение населения не нарушается.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»