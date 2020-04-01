В Свердловской области берут особняки под охрану

15:36 | 10.04.2020

Фото: Нина Георгиева

На Среднем Урале утвердили границы нескольких культурного наследия регионального значения. Приказы разместили на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.



Границы установили у «Особняка статского советника Ф. Л. Миллера», расположенном в Екатеринбурге на ул. Шейнкмана, 18, «Каменного особнякя купца Смирнова» в Ирбите на улице Советская, 45 и у «Одноэтажного каменного особняка, украшенного богатой каменной резьбой с угловым входом», находящемся в Ирбите на ул. Коммуны, 29.



Кроме того, охраняться будут и другие объекты культурного наследия: в Ирбите ‒ «Бывший дом купца Колмакова» на Ленина, 4, «Жилой дом в стиле позднего русского классицизма» на Кирова, 60, «Бывший дом купца Стахеева» на Пролетарская, 2; в Нижнем Тагиле ‒ «Дом купца Ляпцева в стиле «модерн» на Карла Маркса, 37 и «Аптека Лохтина» на Карла Маркса, 29.



На территории указанных объектов запрещены капитальное строительство и хозяйственная деятельность, ведущая к разрушению, искажению внешнего облика строения. Однако разрешается проведение работ по сохранению зданий и размещение на фасадах информационных вывесок.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»