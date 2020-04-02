Число заболевших коронавирусом в мире превысило миллион

01:31 | 3.04.2020

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Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 превысило миллион, передает американский Университет Хопкинса. От вируса погибли более 51 000 человек.



Самое большое количество заболевших на сегодняшний день в США - более 236 000, на втором месте - Италия со 115 000 заражённых, на третьем - Испания, в которой более 110 000.



В России на данный момент зарегистрировано более 3 500 подтвержденных диагнозов COVID-19, большая часть заболевших находятся в Москве. В Свердловской области подтверждено 38 случаев заражения коронавирусом, 34 приходится на Екатеринбург, два в Камышлове, и по одному в Заречном и Ревде.

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