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01:31 | 3.04.2020
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Число заболевших коронавирусом в мире превысило миллион
Самое большое количество заболевших на сегодняшний день в США - более 236 000, на втором месте - Италия со 115 000 заражённых, на третьем - Испания, в которой более 110 000.
В России на данный момент зарегистрировано более 3 500 подтвержденных диагнозов COVID-19, большая часть заболевших находятся в Москве. В Свердловской области подтверждено 38 случаев заражения коронавирусом, 34 приходится на Екатеринбург, два в Камышлове, и по одному в Заречном и Ревде.
© «Вечерние ведомости»
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