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16:57 | 26.03.2020

ОМВД по Североуральску возглавил новый начальник

ОМВД России по Североуральску возглавил подполковник полиции Сергей Калмыков, сменивший в должности Артура Салямова. Последний решил уйти со службы в органах внутренних дел, хотя по ротации ему предлагали перевод в Качканар. Также рапорт об увольнении написал заместитель начальника полиции Североуральска по охране общественного порядка Руслан Шпильчак.

Сергей Калмыков до последнего времени занимал должность врио начальника ОМВД России по городу Заречный, ранее также возглавлял полицию Первоуральска и был заместителем начальника полиции по оперативной работе ОМВД Невьянска.

В период, когда Сергей Калмыков руководил ОМВД Заречного, деятельностью райотдела заинтересовались оперативники ФСБ. Сотрудниками территориального следственного отдела свердловского СКР по информации, полученной ими от органов госбезопасности, было возбуждено бесфигурантное уголовное дело по ст. 316 УК РФ («Укрывательство преступлений»).

Отметим, что на должность врио начальника Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Заречный» назначен подполковник Алексей Брагин – руководитель местной полиции.

© «Вечерние ведомости»

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