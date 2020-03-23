Из столицы Урала запустят прямые рейсы в Урай

11:03 | 24.03.2020

Из Екатеринбурга в Урай авиакомпания UTair запускает прямой рейс. Самолеты начнут отправляться в город ХМАО уже с 7 апреля.



Как рассказали в пресс-службе Кольцово, отправление из Екатеринбурга будет проходить по вторникам и субботам в 14:05, а прибытие в Урай назначено на 16:05 местного времени. Ранее, в 2017 году, регулярные рейсы в Урай организовывала авиакомпания «Оренбуржье».



Напомним, что недавно Кольцово открыл также рейсы в еще один город ХМАО – Советский. Туда перелеты запланированы с 6 апреля.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»