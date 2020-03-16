На въездах в столицу Урала установят новые камеры

14:17 | 17.03.2020

Фото: saratov.bezformata.com

В этом году в столице Урала планируют установить 50 новых камер, фиксирующих нарушения правил дорожного движения. Всего в Свердловской области за четыре года появится 326 новых камер фотофиксации.



Также камеры будут установлены на въездах в Екатеринбург: на Серовском, Тюменском, Режевском и Челябинском трактах. Как рассказали журналистам на пресс-туре УГИБДД по Свердловской области по работе комплексов фотовидеофиксации, всего за четыре года будет установлена 141 камера.



Кроме того, в ведомстве добавили, что на тех участках свердловских дорог, где ранее установили камеры, зафиксировано снижение числа ДТП. Так, на трассе Екатеринбург – Реж – Алапаевск число аварий снизилось на 15,4%, на дороге Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов – на 6,8%, а на трассе Пермь – Екатеринбург – на 6,6%.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»