«Урал» сыграет с «Сочи» на выездном матче

19:06 | 7.03.2020

Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Завтра, 8 марта, футбольный клуб «Урал» встретится с «Сочи» на выездном матче. Как рассказали в пресс-службе екатеринбургской команды, сегодня у спортсменов прошла предыгровая тренировка.



Стоит отметить, что на поле завтра не выйдут Исламжан Насыров и Роман Емельянов. Сейчас они находятся в Екатеринбурге на медицинских процедурах.



Напомним, игра состоится в 18:30 по уральскому времени.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»