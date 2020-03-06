Новости дня
19:06 | 7.03.2020
Фото: пресс-служба ФК «Урал»
«Урал» сыграет с «Сочи» на выездном матче
Стоит отметить, что на поле завтра не выйдут Исламжан Насыров и Роман Емельянов. Сейчас они находятся в Екатеринбурге на медицинских процедурах.
Напомним, игра состоится в 18:30 по уральскому времени.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
07.03.2020
22:49 | 7.03.2020
В МЧС предупредили о сильном ветре в Свердловской области
22:02 | 7.03.2020
Баскетболистки УГМК обыграли «Надежду»
19:06 | 7.03.2020
«Урал» сыграет с «Сочи» на выездном матче
17:58 | 7.03.2020
За вывоз снега из дворов жителям Екатеринбурга придется доплачивать
17:44 | 7.03.2020
Вице-губернатор Свердловской области рассказал о подготовке голосования по Конституции
17:11 | 7.03.2020
В ДТП в Екатеринбурге пострадал ребенок
16:30 | 7.03.2020
На въезде в Екатеринбург из-за ДТП образовалась огромная пробка
15:29 | 7.03.2020
В Екатеринбурге приближается 12 неделя моды
15:10 | 7.03.2020
В Свердловской области оторвалась льдина с 20 рыбаками
14:54 | 7.03.2020
В праздники свердловские энергетики работают по особому режиму
14:30 | 7.03.2020
В Екатеринбурге осужден черный лесоруб, причинивший ущерб стране на восемь миллионов рублей
14:05 | 7.03.2020
Иностранных спортсменов, приезжающих в Свердловскую область, не закроют на карантин
13:39 | 7.03.2020
«Уральские авиалинии» скорректировали политику компании в связи с ростом заболеваемости коронавирусом
12:09 | 7.03.2020
В Екатеринбурге в метро парень чуть не попал под поезд
11:59 | 7.03.2020
В Нижнем Тагиле загорелся трамвай
11:26 | 7.03.2020
На капремонт школы в Первоуральске выделили 8,7 миллионов рублей и это все равно не помогло
09:49 | 7.03.2020
В Новоуральске сотрудники МВД поймали наркобарыгу
20:04 | 6.03.2020
В Екатеринбурге на улице Коминтерна сбили человека
19:41 | 6.03.2020
На Урале стартовал полуфинал конкурса «Учитель будущего»
18:48 | 6.03.2020
На улице Саввы Белых в Екатеринбурге горит жилой дом
18:29 | 6.03.2020
В Свердловской области сохраняется стабильная эпидобстановка
18:17 | 6.03.2020
За 2019 год в свердловские браконьеры убили 248 диких животных
17:53 | 6.03.2020
«Уралуправтодор» ищет подрядчика для ремонта участка трассы М-5
17:33 | 6.03.2020
Ситуацию с краном изучит комиссия Уральского Ростехнадзора
17:29 | 6.03.2020
В Екатеринбурге ищут пропавшего 17-летнего юношу
17:09 | 6.03.2020
В Перми состоялись публичные слушания по внесению изменений в Правила благоустройства территории города