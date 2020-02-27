В Ирбите сгорел гараж с автомобилем

09:23 | 28.02.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Накануне вечером в Ирбите загорелся гараж. На площади 24 квадратных метра повреждены кровля гаража и салон автомобиля «ВАЗ-2103».



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, тушить пожар выехали девять спасателей на двух спецмашинах.



Огнеборцы справились с возгоранием в считанные минуты. Причины произошедшего выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»