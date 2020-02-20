В Ирбите осужден фальшивомонетчик

11:47 | 21.02.2020

Фото: kirov.bezformata.com

Ирбитский районный суд вынес приговор 38-летнему Денису Баранову за хранение и сбыт поддельных денег.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, установлено, что подсудимый приобрел у неизвестного не менее семи фальшивых пятитысячных купюр, которыми впоследствии расплачивался за товары и услуги.



Райсуд признал мошенника виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ (хранение и сбыт поддельных денег) и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы. Помимо прочего, Баранову придется выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.



Материалы в отношении продавца фальшивых банкнот выделены в отдельное производство.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»