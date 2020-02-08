09:10 | 10.02.2020

Фото: yandex.ru

Сегодня ночью в Ирбите горел частный двухквартирный жилой дом. Площадь возгорания составила 48 квадратных метров.



Диспетчеры зафиксировали вызов в 23:37 по местному времени. Пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области сообщает, что пожар выехали тушить 10 спасателей на двух спецмашинах. В результате возгорания повреждены кровля, перекрытие, стены и домашнее имущество владельцев.



Все работы на месте происшествия завершены в 00:40 по местному времени. О пострадавших не сообщается. Причины произошедшего выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»