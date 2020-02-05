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11:28 | 6.02.2020
Фото: newdaynews.ru
Более полумиллиарда рублей, из выделенных субсидий на школы Урала, остались неосвоенными
Как заявил министр строительства Михаил Волков на заседании правительства, 204 млн рублей, пришлась на Верхнюю Пышму. Чиновник пояснил, что это связано с банкротством работавшего на объекте застройщика. В Екатеринбурге не смогли освоить 96 млн рублей, в Каменске-Уральском – 61 млн, в Арамили – 37 млн рублей, в Кушве – 8,5 млн рублей.
И.о. губернатора региона Алексей Орлов назвал сложившуюся ситуацию недопустимой. Чиновника возмутили такие цифры в условиях реальной нехватки учебных мест в школах. В ответ на это Волков предложил, во-первых, поднять вопрос персональной ответственности должностных лиц за неэффективное использование бюджетных денег, а во-вторых, рассмотреть возможность в таких случаях переносить средства на другие объекты.
Добавим, министр образования Юрий Биктуганов сообщил, что сейчас в области 493 тысячи детей школьного возраста, из которых 18,6 процентов учатся во вторую смену. Ежегодно добавляется около 2 тысяч первоклассников. В среднем в области вводится 5-7 тысяч мест, но этих темпов недостаточно.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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