Более полумиллиарда рублей, из выделенных субсидий на школы Урала, остались неосвоенными

11:28 | 6.02.2020

Фото: newdaynews.ru

Из четырех миллиардов рублей субсидий, выделенных на школы Свердловской области, неосвоенными остались 596 миллионов рублей. Речь идет о строительстве и реконструкции образовательных учреждений.



Как заявил министр строительства Михаил Волков на заседании правительства, 204 млн рублей, пришлась на Верхнюю Пышму. Чиновник пояснил, что это связано с банкротством работавшего на объекте застройщика. В Екатеринбурге не смогли освоить 96 млн рублей, в Каменске-Уральском – 61 млн, в Арамили – 37 млн рублей, в Кушве – 8,5 млн рублей.



И.о. губернатора региона Алексей Орлов назвал сложившуюся ситуацию недопустимой. Чиновника возмутили такие цифры в условиях реальной нехватки учебных мест в школах. В ответ на это Волков предложил, во-первых, поднять вопрос персональной ответственности должностных лиц за неэффективное использование бюджетных денег, а во-вторых, рассмотреть возможность в таких случаях переносить средства на другие объекты.



Добавим, министр образования Юрий Биктуганов сообщил, что сейчас в области 493 тысячи детей школьного возраста, из которых 18,6 процентов учатся во вторую смену. Ежегодно добавляется около 2 тысяч первоклассников. В среднем в области вводится 5-7 тысяч мест, но этих темпов недостаточно.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»