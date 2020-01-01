Новости дня
14:59 | 27.01.2020
Чиновники Ирбитского района проиграли суд прокуратуре
«Уже второй год пытаемся добиться, уже остановку в Соколово сами построили, чтоб детки не мёрзли в «непогоду», прокуратуру второй раз подключаем, указали на новые стандарты перевозки детей Администрации Ирбитского района, которая все работала по уже устаревшим нормативным актам! Теперь что? Ждём суда!»,- рассказывал ранее Александр Коркин.
После того, как депутат и прокуратура вмешались в ситуацию, вопрос удалось разрешить – но только в судебном порядке. Действуя в интересах неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних, имеющих право на общедоступное дошкольное образование, прокурор обратился в суд с иском к администрации Ирбитского муниципального образования с требованиями о возложении обязанности организовать бесплатное транспортное обеспечение детей дошкольного возраста из дер. Соколова Ирбитского района в МДОУ «Рудновский детский сад».
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, Ирбитский районный суд исковые требования надзорного ведомства удовлетворил. Чиновники подали апелляцию, но судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда решение нижестоящей инстанции оставила без изменения,
Прокуратура проконтролирует фактическое исполнение решения суда и восстановление прав детей на общедоступность дошкольного образования.
© «Вечерние ведомости»
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