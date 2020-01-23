12:50 | 24.01.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня ночью в Ирбите горел частный жилой дом. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.



Диспетчеры зафиксировали вызов в 00:24 по местному времени. На адрес выехали две единицы техники, девять спасателей. Как сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области, огонь повредил веранду и кровлю жилого дома.



Все работы на месте происшествия были завершены в 00:55 по местному времени. О пострадавших не сообщается.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»