В уральском городе из-за отсутствия воды жители накануне Нового года топят снег

11:43 | 29.12.2019

Фото: moigorod.online

В городе Красноуральске, расположенном чуть севернее Нижнего Тагила, численность которого, по данным на 2019 год, превышает 22 000 человек, население накануне Нового года на три дня осталось без холодного и горячего водоснабжения. Об этом порталу E1.RU сообщили жители города.



Как сообщили в администрации Красноуральска, 27 декабря проводился плановый ремонт на водоводе, а в ночь на 28 декабря «был выявлен серьезный дефект на запорной арматуре», в результате водоснабжение города было отключено.



«С целью бесперебойного обеспечения города водоснабжением было принято решение о замене запорной арматуры. В связи с чем 28 декабря снижено давление подачи воды и продолжены работы. Окончание работ планируется 28 декабря до 23:00, подача воды будет возобновлена в полном режиме к 02:00 29 декабря», — говорится в сообщении на сайте городской администрации.



Но обещание вернуть воду ночью 29 декабря осталось обещанием. По словам местных жителей, воду так и не вернули. Кроме того, администрация не организовала подвоз воды.



В паблике «Где-то в Красноуральске» в социальной сети «ВКонтакте» пишут, что подвоз воды не организован, а в магазинах бутилированная вода заканчивается.



«Карла Маркса, намека на воду нет, топим снег», — публикует портал Е1.RU пост жительницы Красноуралська Полины Фахрутдиновой.



«Одежда не стирана, дети не купаны, еда не готовлена! Ни посрать, ни пожрать! Обнаглели совсем! Где вода?!» — пишет ещё одна жительница Красноуральска Ирина Сюзева.



Получить комментарий в ЕДДС, когда в Красноуральске появится вода, не представляется возможным, телефоны службы постоянно заняты, либо не отвечают.

© «Вечерние ведомости»