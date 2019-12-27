 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Новости дня


Главная

11:43 | 29.12.2019

Фото: moigorod.online

В уральском городе из-за отсутствия воды жители накануне Нового года топят снег

В городе Красноуральске, расположенном чуть севернее Нижнего Тагила, численность которого, по данным на 2019 год, превышает 22 000 человек, население накануне Нового года на три дня осталось без холодного и горячего водоснабжения. Об этом порталу E1.RU сообщили жители города.

Как сообщили в администрации Красноуральска, 27 декабря проводился плановый ремонт на водоводе, а в ночь на 28 декабря «был выявлен серьезный дефект на запорной арматуре», в результате водоснабжение города было отключено.

«С целью бесперебойного обеспечения города водоснабжением было принято решение о замене запорной арматуры. В связи с чем 28 декабря снижено давление подачи воды и продолжены работы. Окончание работ планируется 28 декабря до 23:00, подача воды будет возобновлена в полном режиме к 02:00 29 декабря», — говорится в сообщении на сайте городской администрации.

Но обещание вернуть воду ночью 29 декабря осталось обещанием. По словам местных жителей, воду так и не вернули. Кроме того, администрация не организовала подвоз воды.

В паблике «Где-то в Красноуральске» в социальной сети «ВКонтакте» пишут, что подвоз воды не организован, а в магазинах бутилированная вода заканчивается.

«Карла Маркса, намека на воду нет, топим снег», — публикует портал Е1.RU пост жительницы Красноуралська Полины Фахрутдиновой.

«Одежда не стирана, дети не купаны, еда не готовлена! Ни посрать, ни пожрать! Обнаглели совсем! Где вода?!» — пишет ещё одна жительница Красноуральска Ирина Сюзева.

Получить комментарий в ЕДДС, когда в Красноуральске появится вода, не представляется возможным, телефоны службы постоянно заняты, либо не отвечают.

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

13:07 | 29.12.2019
Самолет, вылетевший из Екатеринбурга в Шарджу, вернулся из-за упавшей в обморок пассажирки

12:01 | 29.12.2019
В Екатеринбурге жительница элитного дома разбила лифт монтировкой

11:43 | 29.12.2019
В уральском городе из-за отсутствия воды жители накануне Нового года топят снег

11:30 | 29.12.2019
На Урале Дед Мороз поздравил с Новым годом детей с особенностями развития

11:03 | 29.12.2019
В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали несколько рейсов

10:40 | 29.12.2019
В крупном пожаре в Берёзовском пострадала пожилая женщина

03:35 | 29.12.2019
В следующем году весь лес Пермского края возьмут под контроль из космоса

03:34 | 29.12.2019
В Рождество на пермской эспланаде стартует турнир Кубка России «Зимний вернисаж»

03:32 | 29.12.2019
31 декабря в Перми будет скорректирован график работы катков в рамках проекта «Ледовый сезон»

28.12.2019

18:57 | 28.12.2019
Инкассатора, едва не сбившего ребенка в Екатеринбурге, уволят с работы

18:44 | 28.12.2019
Отреставрированный сквер за екатеринбургским Оперным театром открылся

17:48 | 28.12.2019
В аэропорту Екатеринбурга совершил аварийную посадку самолёт «Уральских авиалиний»

16:17 | 28.12.2019
Екатеринбург встал в предновогодние пробки

15:15 | 28.12.2019
Свердловский Роспотребнадзор проверит магазины, чтобы выявить продажу снюса

14:49 | 28.12.2019
Медведев назвал условия предоставления субсидий для проведения Универсиады-2023 в Екатеринбурге

14:12 | 28.12.2019
В Екатеринбурге волонтеры «Зооспаса» достали из вентиляционной шахты 16-этажки котенка

13:51 | 28.12.2019
Жители Свердловской области досрочно получат январские пенсии и соцвыплаты

12:23 | 28.12.2019
В Свердловской области долг предприятия за электроэнергию оплатит директор

12:06 | 28.12.2019
В Екатеринбурге инкассаторы чуть не сбили ребёнка

11:27 | 28.12.2019
Эвакуировались более ста человек: в баре на Урале вспыхнул пожар

11:16 | 28.12.2019
В Екатеринбурге на Бебеля столкнулись SKODA и Hyundai, есть пострадавшие

10:56 | 28.12.2019
И вновь о прекрасном: свердловчане увидят на небе Луну в сопровождении Венеры

10:12 | 28.12.2019
В аварии в Екатеринбурге пострадали два человека

27.12.2019

21:19 | 27.12.2019
При ограблении заправки в Камышлове ранен охранник

19:42 | 27.12.2019
В Екатеринбурге состоялось торжественное открытие главной ёлки

19:10 | 27.12.2019
В Екатеринбурге подростку взрывчаткой оторвало кисть

18:50 | 27.12.2019
В Свердловской области возбудили уголовное дело по факту исчезновения молодого человека

18:12 | 27.12.2019
В Свердловской области ожидаются сильные осадки и метель

18:00 | 27.12.2019
В течение года 88 организаций дополнительного образования Свердловской области нарушили правила санитарии

17:58 | 27.12.2019
Спортсмены из Прикамья вошли в состав сборной России по лыжному ориентированию

17:43 | 27.12.2019
В Перми пройдет творческий фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья

17:40 | 27.12.2019
Екатеринбургские ледовые городки проверила специальная комиссия

17:29 | 27.12.2019
800 школьников побывали на новогодней елке главы Перми

17:16 | 27.12.2019
Специалисты завода-изготовителя выясняют причину неполадки правого заднего фонаря трамвая «Лев»

17:16 | 27.12.2019
Мэр Екатеринбурга поздравил сотрудников МЧС с Днем спасателя

17:01 | 27.12.2019
«Горьковка» приглашает пермяков на Рождественские встречи





Мы в соцсетях



Архив
«    Декабрь      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 


 